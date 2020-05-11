هونغ كونغ.. اعتقال أكثر من 200 مع عودة الاحتجاجات ضد الحكومة

قالت السلطات في هونغ كونغ، إنها اعتقلت 230 شخصا خلال احتجاجات مطالبة بالديمقراطية مطلع الأسبوع بعدما خرجت تظاهرة في مركز للتسوق إلى شوارع المدينة.

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ونشرت السلطات المئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب لتفريق الاحتجاجات أمس الأحد، وقالت إن أعمار المعتقلين في تلك الأحداث تتراوح بين 12 و65 عاما، وتشمل اتهاماتهم التجمع غير القانوني والاعتداء على رجل شرطة وعدم إبراز بطاقات هوية.

وقالت السلطات الصحية، إن 18 شخصا دخلوا المستشفيات إثر ذلك.

وأطلقت الشرطة رذاذ الفلفل على صحفيين ونشطاء، ونفذت عمليات توقيف وتفتيش لأشخاص من الجمهور ومن الإعلام، فيما قالت رابطة الصحفيين في هونغ كونغ إن بعض الإعلاميين منعوا من التصوير.

المصدر: رويترز