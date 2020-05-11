استطلاع للرأي: 85% من المقدسيين يفضلون الجنسية الفلسطينية

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، بأن استطلاعا للرأي أشار إلى ارتفاع حاد بعدد المقدسيين العرب الذين يفضلون التنازل عن الجنسية الإسرائيلية واستبدالها بالجنسية الفلسطينية.

إقرأ المزيد

وبحسب استطلاع الرأي الذي أجراه "معهد أورشليم القدس للأبحاث السياسية" بين الأعوام 2018 – 2020، تبين أن "غالبية 85% من سكان شرقي المدينة، يفضلون الحصول على جنسية فلسطينية بدلا من إسرائيلية".

وأشارت "مكان" إلى أن استطلاعا سابقا للرأي أجراه المعهد في النصف الأول من العقد الماضي، أشارت نتائجه إلى أن "52% من المستطلعة آراؤهم، أبدوا استعدادهم للعيش تحت حكم دولة إسرائيل والتخلي على الجنسية الفلسطينية".

وبحسب المعهد فإن هذا "التغير الدراماتيكي في التوجه، سببه نشاطات حركة حماس والحركة الإسلامية وتركيا في شرق العاصمة، إلى جانب تداعيات أحداث "انتفاضة السكاكين" قبل 5 سنوات ورد إسرائيل على هجمات الطعن التي وقعت خلالها، إلى جانب تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين حول المسجد الأقصى المبارك".

المصدر: مكان