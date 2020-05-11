بكين تحتج بشدة على زيادة الضغط الأمريكي ضد وسائل الإعلام الصينية

قال ممثل الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن بلاده أعربت عن احتجاجها الشديد للولايات المتحدة، التي زادت من ضغطها على وسائل الإعلام الصينية التي تمارس نشاطها في الولايات المتحدة.

وأضاف الدبلوماسي الصيني، في مؤتمر صحفي دوري اليوم: "الجانب الأمريكي يزيد الضغط باستمرار على وسائل الإعلام الصينية العاملة في الولايات المتحدة ... نعرب عن استيائنا واحتجاجنا الشديد على هذه التصرفات. نطالب الولايات المتحدة بتصحيح الخطأ الذي ارتكبته على الفور، وإلا سنضطر لاتخاذ تدابير جوابية".

وشدد على أن "التدابير التي تتخذها واشنطن، تكون أحكاما مسبقة متحيزة تستند إلى أفكار من زمن الحرب الباردة".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن السلطات ستصدر للصحفيين الصينيين تأشيرات دخول لغير المهاجرين من الفئة الأولى، لمدة تصل إلى 90 يوما، مع إمكانية التجديد.

وذكرت في بيان نشرته، أنه تم فرض إجراء مثل هذه التغييرات على القواعد "لتحقيق قدر أكبر من المعاملة بالمثل بين الولايات المتحدة والصين".

المصدر: تاس