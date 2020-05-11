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مصدر عسكري يكشف عن مصير البارجة الإيرانية المقصوفة (صورة)

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مصدر عسكري يكشف عن مصير البارجة الإيرانية المقصوفة (صورة)
البارجة الإيرانية
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قال مصدر عسكري إيراني اليوم الاثنين، إن "البارجة "كونارك" لم تغرق وتم سحبها إلى الشاطئ".

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وأكد المصدر أنه سيتم إصدار بيان مفصل بعد ساعات حول الحادثة وتفاصيلها، بحسب ما ذكرته وكالة "نور نيوز" المقربة من الحرس الثوري الإيراني.

وبارجة "كونارك"، التي أصابها صاروخ مدمرة تابعة للجيش الإيراني عن طريق الخطأ، اشترتها إيران من هولندا في عهد الشاه قبل الثورة.

ويصل طولها إلى 47 مترا وعرضها إلى 8.5 أمتار، وتزن 447 طنا وتم إلحاقها بالقوات البحرية للجيش الإيراني عام 2018.

تضم "كونارك" 4 منصات لإطلاق صواريخ كروز نور المضادة للسفن، ومدفع عيار 20 ملم، وهي قادرة على زرع الألغام البحرية، وتركيب منصة لإطلاق طائرات الاستطلاع عليها.

يذكر أن الحادث تسبب بمقتل شخص وإصابة 16 آخرين.

مصدر عسكري يكشف عن مصير البارجة الإيرانية المقصوفة (صورة)

المصدر: RT+ وكالات

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