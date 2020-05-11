البيت الأبيض ينفي عزل نائب الرئيس الأمريكي

لا يخضع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، للعزلة الذاتية، بل فقط يتبع جميع توصيات الأطباء، وفي يوم الاثنين سيتواجد في البيت الأبيض.

أعلن ذلك ديفن أوميلي المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي وقال: "نائب الرئيس بينس، ملتزم بتوصيات الخدمة الطبية في البيت الأبيض، لكنه لا يخضع للحجر. وهو يخطط للتواجد يوم غد (الاثنين) في البيت الأبيض".

وذكر المتحدث، أن بينس يخضع للفحوصات والاختبارات المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وحتى الآن كانت النتائج سلبية.

في وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس عزل نفسه بعد تأكيد إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا.

وأكد البيت الأبيض الأسبوع الماضي إصابة اثنين من موظفيه بفيروس كورونا، وشدد الإجراءات الاحترازية داخل مجمع المقر الرئاسي.

وأحد الموظفين الاثنين المصابين بفيروس كورونا، المتحدثة باسم مايك بينس، كاتي ميلر زوجة ستيفن ميلر مساعد الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: تاس