ارتفاع في عدد الوفيات جراء كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بـ357 حالة و22 وفاة.

وأصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169575، بينما بلغت الوفيات7417 حالة

ومقارنة مع بيانات يوم أمس، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس يوم الأحد كانت667 حالة و13 وفاة.

وكان المعهد ذكر الأحد أن بياناته كشفت عن ارتفاع في معدل نقل عدوى كورونا في ألمانيا مجددا إلى 1.1، بعد أن كان 0.65 قبل رفع بعض القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس الأربعاء الماضي.

وأعرب المعهد عن قلقه إزاء تسجيل ارتفاع في المعدل المذكور، مشددا على ضرورة مواصلة التدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والقفازات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وخلال اجتماعها الأسبوع الماضي، قررت الحكومة الألمانية إعادة فتح جميع المحلات التجارية ومراكز التسوق بغض النظر عن حجمها، شرط مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

المصدر: رويترز + وكالات