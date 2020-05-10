أنباء عن قصف مدمرة للجيش الإيراني بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل العشرات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران أنباء عن قيام مدمرة تابعة للجيش الإيراني بقصف سفينة حربية إيرانية عن طريق الخطأ، ومقتل عشرات الجنود جراء الحادث.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك" تم خلال في مناورة في مياه بحر عمان.

ووفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة "جمران".

🔴غيررسمي/ طبق آنچه گفته مي شود گويا شليك موشك كروز توسط ناو جماران بوده كه اشتباها به يكي از شناورهاي لجستيك (كنارك) برخورد كرده است.

تعداد شهدا و مجروحين معلوم نيست.

هموز منابع رسمي ارتش چيزي اعلام نكردند. — Mahdi Bakhtiari (@Mahdiibakhtiari) May 10, 2020

وكتب الناشطون أن الصاروخ الذي استهدف السفينة موجه تلقائيا عبر الرادار، من دون أن تتاح الفرصة لطاقم السفينة بترقبه ومعرفة إحداثياته، وأضافوا أن "الصاروخ اللعين قام بعمله بشكل جيد".

هدف یابی موشک های کروز هدایت راداری مثل نور بصورت خودکار انجام میشه و ناو فقط مختصات تقریبی هدف رو به موشک میده و موشک تا نزدیکی هدف بر پایه هدایت داخلی حرکت میکنه و نزدیکی هدف سیکر راداریش فعال میشه حالا وقتی ناوچه کنارک و هدف تمرینی رو هم زمان داریم موشک ناو رو که... pic.twitter.com/Ql4YSiYUmZ — فیلد مارشال! (@FieldMarshalPSO) May 10, 2020

وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية.

بنابر خبرهای غیررسمی، ناو جماران در شلیکی اشتباه ناوچه کنارک را هدف موشک‌های خود قرار داده است و شماری از پرسنل این ناوچه جان‌باخته یا مفقود شده‌اند — ایران اینترنشنال - خبر فوری (@IranIntlbrk) May 10, 2020

يذكر أن سفينة "كوناراك" إيرانية الصنع، وتعمل في المنطقة الثالثة لعمليات البحرية الإيرانية منذ عامين.

المصدر: وسائل التواصل الإجتماعي