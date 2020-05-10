كونتي مخاطبا الإيطاليين: أمامنا أشهر صعبة لكننا سنقضي عطلة الصيف على الشواطئ لا بالحجر

توقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن تكون الأشهر القادمة صعبة على الإيطاليين، مؤكدا أنهم سيتمكنون رغم ذلك من قضاء العطلة الصيفية على الشواطئ وليس في الحجر الصحي.

وقال كونتي في تصريح لحصيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، الأحد إن "هذه الأشهر ستكون صعبة جدا، ونحن أمام الاختبار الأكثر قسوة منذ ما بعد الحرب"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك انخفاض حاد للناتج المحلي الإجمالي، وأن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ستكون "مؤلمة جدا".

وأكد أن الحكومة ستواصل العمل "بحزم" على ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

إقرأ المزيد

وتابع قائلا: "هذا الصيف لن نبقى على الشرفة وجمال إيطاليا لن يبقى تحت الحجر الصحي وسنستطيع الذهاب إلى الشواطئ وإلى الجبال والاستمتاع بمدننا".

ودعا الإيطاليين لقضاء العطلة في البلاد على الرغم من وجود بعض "القواعد والإجراءات الاحترازية".

يذكر أن إيطاليا، التي أصبحت إحدى الدول الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، حيث أسفر عن وفاة أكثر من 30 ألف شخص، تسجل في الأيام الأخيرة تراجعا في أعداد الوفيات والإصابات الجديدة بالفيروس، وبدأت تدريجيا برفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس.

المصدر: كورييري ديلا سيرا