بعد تشبيهه ميركل بهتلر.. استقالة سفير مالطا في فنلندا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في مالطا استقالة سفير البلاد في فنلندا الأحد، إثر تعرضه للانتقادات على تشبيهه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر.

وجاء في بيان لوزير خارجية مالطا إيفارست بارتولو أنه قبل استقالة السفير مايكل زاميت تابونا، فورا لأن تعليقاته "عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لا تتسق مع روباط الصداقة والاحترام المتبادل بين مالطا وألمانيا".

وكتب مايكل زاميت تابونا في منشور على "فيسبوك" يوم الجمعة الذي وافق الذكرى الـ75 لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا: "منذ 75 عاما أوقفنا هتلر. من سيوقف أنجيلا ميركل التي حققت حلم هتلر بالسيطرة على أوروبا؟".

يذكر أن السفير المستقيل شغل منصبه منذ عام 2014.