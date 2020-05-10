الإليزيه: بريطانيا لن تحجر على القادمين من فرنسا في الوقت الراهن

أعلن قصر الإليزيه، أن بريطانيا لن تفرض الحجر الصحي على المسافرين القادمين من فرنسا في هذه المرحلة، رغم تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي اليوم الأحد، إن أي إجراء كهذا سيكون متبادلا وأن الحجر لن يفرض، إلا بالتشاور بين الطرفين.

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وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال في كلمة أذاعها التلفزيون اليوم الأحد: "سيتم قريبا فرض الحجر الصحي على الوافدين إلى البلاد جوا" للحيلولة دون قدوم عدوى فيروس كورونا من الخارج مجددا.

المصدر: رويترز