محكمة إسرائيلية ترفض بث استجواب نتنياهو على الهواء مباشرة بقضايا الفساد

رفضت محكمة القدس الإسرائيلية الأحد، طلبا تقدمت به عدة جهات للسماح ببث جلسة محاكمة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، على الهواء مباشرة.

ووفقا لموقع "يديعوت أحرونوت"، فإن المحكمة قررت بسبب القيود المفروضة بفعل جائحة كورونا، أن يسمح لممثل واحد من فريق الدفاع بالنيابة عن كل المدعى عليهم في القضايا.

وستبدأ المحاكمة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث يتهم نتنياهو بعدة قضايا فساد.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت"