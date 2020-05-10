إسرائيل.. حصيلة ضحايا كورونا تتجاوز الـ250 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا منذ صباح الأحد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 252 شخصا.

وسجلت وزارة الصحة 19 إصابة جديدة بكورونا، لتصل حصيلة المصابين الإجمالية إلى 16477 شخصا حتى مساء اليوم الأحد.

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وحسب الوزارة، فإن عدد المصابين في الوقت الحالي بلغ 4795 شخصا، بينهم 74 بحالة خطرة و65 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد المتعافين 11430 شخصا.

وكانت إسرائيل قد بدأت رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، حيث أعيد فتح الأسواق والمحلات التجارية يوم الخميس الماضي، ورياض الأطفال اليوم الأحد، لكن وزارة الصحة حذرت من موجة ثانية من انتشار الفيروس هذا الصيف.

المصدر: نوفوستي