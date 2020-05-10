إسرائيل بصدد استئناف عمليات الإخصاب الصناعي في المستشفيات والعيادات

أعلن في إسرائيل عن قرب سماح وزارة الصحة باستئناف عمليات الإخصاب الصناعي وعلاج العقم في العيادات والمستشفيات، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب كورونا.

ويفترض أن تتم تلك العمليات بناء على خطة بلورها المجلس الوطني للقبالة وطب النساء في إسرائيل، وتقضي أن تجري العلاجات دون تحديد عمر النساء مع السماح بإجراء الإخصاب في المختبر لنساء تبلغ أعمارهن 30 عاما على الأقل، إضافة إلى خضوع كل امرأة راغبة في العملية وزوجها لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.

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وتعمل عيادات الإخصاب في إسرائيل حاليا بشكل جزئي، في ظل الإجراءات المفروضة على خلفية انتشار فيروس كورونا.

ويشار إلى أنه وفقا للتعليمات المعمول بها يسمح حاليا للنساء من سن الخامسة والثلاثين وما فوق بتلقي علاج الإخصاب، فيما الإخصاب في المختبر يسمح للنساء من سن الـ39 وما فوق.

المصدر: هيئة البحث الإسرائيلية "مكان"