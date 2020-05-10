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إيطاليا تسجل انخفاضا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

تراجع ملموس لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا

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تراجع ملموس لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا
Reuters JOHN SIBLEY
لندن في زمن جائحة فيروس كورونا.
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سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، تراجعا ملموسا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بعد رصد 269 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 346 أمس السبت.

وأفادت وزارة الصحية البريطانية بتسجيل 269 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 31855 متوفيا.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت لمعدل الوفيات اليومية بعد أن بلغ في إحصائية أمس السبت 346 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت بواقع 3923 حالة جديدة لتبلغ 219183.

وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات والموقع الثالث من حيث حصيلة الإصابات المسجلة.

المصدر: RT

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