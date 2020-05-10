تراجع ملموس لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، تراجعا ملموسا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بعد رصد 269 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 346 أمس السبت.

وأفادت وزارة الصحية البريطانية بتسجيل 269 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 31855 متوفيا.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت لمعدل الوفيات اليومية بعد أن بلغ في إحصائية أمس السبت 346 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت بواقع 3923 حالة جديدة لتبلغ 219183.

As of 9am 10 May, there have been 1,821,280 tests, with 92,837 tests on 09 May.



1,334,770 people have been tested of which 219,183 tested positive.



As of 5pm on 09 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 31,855 have sadly died. pic.twitter.com/8pxqc2yMHU — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 10, 2020

وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات والموقع الثالث من حيث حصيلة الإصابات المسجلة.

المصدر: RT