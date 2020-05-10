جونسون يكشف عن خطوات "تنقذ الأرواح" في ظل جائحة كورونا

نشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغريدة بها عدد من التعليمات، التي قال إن اتباعها سيساعد في إنقاذ الأرواح، تزامنا مع جائحة كورونا.

وكتب جونسون "لكل واحد منا دور يلعبه للمساعدة في التحكم بالفيروس، من خلال الالتزام بالحذر والامتثال للقوانين".

وشملت التعليمات التي نشرها جونسون "البقاء في المنازل لأطول فترة ممكنة، والعمل من المنزل إن أمكن، والتقليل من مخالطة الآخرين، والحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص خارج المنازل، وغسل اليدين بانتظام".

Everyone has a role to play in helping to control the virus by staying alert and following the rules.



This is how we can continue to save lives as we start to recover from coronavirus.#StayAlertpic.twitter.com/2z9yl1Fxs4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 10, 2020

وكانت وسائل إعلام بريطانية، أفادت بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن اليوم الأحد عن نظام تحذير جديد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت التقارير أن النظام الجديد يضم خمس درجات خطر ملونة تتراوح من الأخضر (الدرجة الأولى) إلى الأحمر (الخامسة)، ما سيسمح للحكومة بتشديد القيود في المناطق التي تقتضي ذلك.

المصدر: RT + وكالات