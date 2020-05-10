 
مباشر
عاجل
الخارجية التركية: سنعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة إذا واصلت استهداف مصالحنا في ليبيا

جونسون يكشف عن خطوات "تنقذ الأرواح" في ظل جائحة كورونا

أخبار العالم

جونسون يكشف عن خطوات
AFP Andrew PARSONS / 10 Downing Street
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nuem

نشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغريدة بها عدد من التعليمات، التي قال إن اتباعها سيساعد في إنقاذ الأرواح، تزامنا مع جائحة كورونا.

وكتب جونسون "لكل واحد منا دور يلعبه للمساعدة في التحكم بالفيروس، من خلال الالتزام بالحذر والامتثال للقوانين".

وشملت التعليمات التي نشرها جونسون "البقاء في المنازل لأطول فترة ممكنة، والعمل من المنزل إن أمكن، والتقليل من مخالطة الآخرين، والحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص خارج المنازل، وغسل اليدين بانتظام".

وكانت وسائل إعلام بريطانية، أفادت بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن اليوم الأحد عن نظام تحذير جديد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت التقارير أن النظام الجديد يضم خمس درجات خطر ملونة تتراوح من الأخضر (الدرجة الأولى) إلى الأحمر (الخامسة)، ما سيسمح للحكومة بتشديد القيود في المناطق التي تقتضي ذلك.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا