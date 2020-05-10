أردوغان: تركيا ستفتتح مستشفيين لـ"السياحة العلاجية" ضمن مكافحة فيروس كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستفتتح مستشفيين بمدينة اسطنبول أمام الـ"السياحة العلاجية"، معتبرا أن تركيا ستتخلص من جائحة فيروس كورونا أسرع من الدول الأخرى.

وقال أردوغان، في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الأحد خلال مراسم استكمال شق نفق خط مترو "غيرت تبه- مطار اسطنبول"، إن السلطات التركية ستفتتح مستشفيي "مطار أتاتورك" و"سنجق تبه" للسياحة العلاجية.

وأوضح أن المستشفيين سيقدمان علاجا للمصابين بالفيروس بينهم المواطنون الأجانب، حيث من المخطط أن يتم نقلهم إليهما بطائرات خاصة وإعادتهم إلى بلدانهم عبر نفس الطريق.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن تركيا ستتخلص من جائحة فيروس كورونا قبل دول العالم الأخرى في حال التزام شعب بلاده بالتدابير المنصوص عليها.

وأضاف أنه "بينما استطاعت تركيا تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة".

وسبق أن أكد أردوغان، يوم 6 أبريل، أنه سيتم إنشاء مستشفيين جديدين في "مطار أتاتورك" و"سنجق تبه" باسطنبول خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، بهدف مكافحة فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مؤخرا أن تركيا تمكنت من بسط السيطرة على سير جائحة فيروس كورونا في البلاد وتجاوزت المرحلة الأولى في مكافحة التفشي مع انخفاض ملموس لوتيرة ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بعدوى "COVID-19" وسط زيادات كبيرة للمتعافين من المرض.

المصدر: الأناضول + وكالات