كورونا يطرق أبواب البيت الأبيض.. وضع 3 مسؤولين في الحجر

يخضع 3 مسؤولين في فريق البيت الأبيض المكلف بمكافحة كوفيد-19، لحجر صحي بسبب الشك في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بينهم عالم الأوبئة أنطوني فاوتشي.

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وقالت وسائل إعلام أمريكية في بادئ الأمر، إن روبرت ريدفيلد مدير مركز الوقاية من الأمراض المعدية (سي دي سي)، وأنطوني فاوتشي عالم الأوبئة الذي يعمل مستشارا للبيت الأبيض قد وضعا نفسيهما في حجر صحي بعد مخالطتهما لمصابين بالفيروس.

والمسؤول الثالث هو ستيفن هان، الذي يرأس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وهي الهيئة المكلفة بالإشراف على المواد الغذائية والأدوية.

وتأتي هذه المعلومات غداة الإعلان عن خضوع كايتي ميلر المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لفحص أثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت في الولايات المتحدة مساء السبت 1568 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفا و746، استنادا إلى إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".

وبحسب الجامعة التي تتخذ من بالتيمور (شرق) مقرا لها، تم تسجيل مليون و309 آلاف و164 إصابة مؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو السبت على "تويتر" وفاة "ثلاثة أطفال نيويوركيين" في تاريخ لم يحدده، بمرض التهابي أعراضه قريبة من "مرض كاواساكي" المرتبط على الأرجح بكوفيد-19. وكان قد أعلن قبل يوم عن وفاة أول طفل بهذا المرض.

وكتب الحاكم: "على الرغم من أن هذا نادر، فإننا نحض الآباء على اليقظة".

المصدر:"أ ف ب"