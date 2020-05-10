واشنطن تؤكد التزامها بأمن دول الخليج الحليفة

أكد المبعوث الأمريكي المكلف بالملف الإيراني، براين هوك، أن التزام بلاده بأمن دول الخليج الحليفة لم يتغير على الإطلاق.

وجاءت تصريحت هوك في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، وسط توقعات بتحول موقف القوات الأمريكية في المنطقة بعد قرار واشنطن سحب بطاريات صواريخ "باتريوت" وجنود لها من السعودية.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن قرار واشنطن سحب بطاريات صواريخ "باتريوت" وجنود لها من السعودية "لا يعني أن إيران لم تعد تشكل تهديدا، فنسبة تواجد قواتنا تزيد وتقل حسب الظروف، لكن مهامنا ثابتة، ولم تتغير على الإطلاق".

وأضاف "نقف مع شركائنا وحلفائنا في المنطقة، ونقوم بكل ما في وسعنا لحماية المصالح الأمريكية، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعاد درعا عسكريا يمكن الاعتماد عليه في الدفاع عن الذات".

وأشار هوك إلى أن واشنطن أبرمت عددا من صفقات الأسلحة مع السعودية "وسنستمر في دعم أمنها".

وقال إن "السعودية تحظى بدعم كبير من دول حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما من الدول التي فعلت ما في وسعها بعد الهجوم الذي استهدف أكبر منشأة "أرامكو" السعودية لتكرير النفط.

ويتهم مسؤولون في الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت "أرامكو"، كما ذكر مسؤولون سعوديون في التحالف العربي أن الكشف الأولي على أجزاء من حطام الصواريخ يشير إلى أنها إيرانية الصنع.

من جهتها، نفت إيران الاتهامات الأمريكية بمسؤوليتها عن تلك الهجمات.

المصدر: الأناضول