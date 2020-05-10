 
مباشر

خامنئي يشارك من حجره المنزلي في اجتماع افتراضي لمكافحة كورونا (صور)

أخبار العالم

خامنئي يشارك من حجره المنزلي في اجتماع افتراضي لمكافحة كورونا (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nucb

أشرف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، من حجره المنزلي اليوم الأحد عبر الفيديو على اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وعقدت اللجنة اجتماعها في مقر رئيس الدولة حسن روحاني، بمشاركة أعضاء اللجنة والمحافظين ولجان المحافظات في أنحاء البلاد ومسؤولين في رئاسة الجمهورية.

وذكر موقع خامنئي الإلكتروني، أن رئيس الجمهورية ووزيري الصحة والداخلية ورئيس أركان القوات المسلحة أبلغوا المجتمعين بآخر تطورات الوباء والتدابير والبرامج المختلفة التي يتم تنفيذها لاحتوائه.

خامنئي يشارك من حجره المنزلي في اجتماع افتراضي لمكافحة كورونا (صور)

خامنئي يشارك من حجره المنزلي في اجتماع افتراضي لمكافحة كورونا (صور)
خامنئي يشارك من حجره المنزلي في اجتماع افتراضي لمكافحة كورونا (صور)

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا