البحرية الكولومبية: القوارب التي تم اكتشافها في فنزويلا جرفها التيار

قالت القوات البحرية الكولومبية، إن التيارات المائية، هي التي جرفت ثلاثة قوارب تابعة لها، ليتم اكتشافها لاحقا في فنزويلا بعيدا عن الأراضي الكولومبية.

وجاء في بيان صدر عن البحرية الكولومبية، يوم أمس السبت: "فجر يوم 9 مايو، جرف التيار الزوارق الثلاثة التابعة للبحرية الكولومبية، التي كانت راسية في موقع محدد لها بالقرب من نهر ميتا في مقاطعة فيتشادا، بالقرب من الحدود الكولومبية الفنزويلية، ونقلت المياه هذه القوارب إلى أراضي فنزويلا".

ونوهت البحرية الكولومبية، بأنها اتصلت بالجانب الفنزويلي للاستفسار عن وضع القوارب. وقال البيان: "أكدت البحرية الفنزويلية أنها عثرت على قوارب. وسيتم تسليمها إلى البحرية الكولومبية بمجرد تلقي الإذن من القيادة العليا".

في وقت سابق، اكتشفت القوات المسلحة الوطنية الفنزويلية ثلاثة قوارب تابعة للبحرية الكولومبية تحمل أسلحة وهي راسية على الشاطئ الفنزويلي.

وقبل ذلك قال وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول، في كلمة بثها التلفزيون: "حاولت مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا، في يوم 3 مايو، تنفيذ عملية غزو عبر البحر بهدف شن هجمات إرهابية في البلاد واغتيال زعماء حكومة فنزويلا... وتنفيذ انقلاب على السلطة".

المصدر: تاس