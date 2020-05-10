"شكرا لتفهمكم".. مستشفيات مكسيكية تعتذر عن استقبال مرضى كورونا بسبب امتلائها

بدأت مستشفيات في العاصمة المكسيكية أمس السبت، بالإحجام عن استقبال مرضى كوفيد-19 بعد امتلاء كثير من المشافي العامة والخاصة وسط استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتشير بيانات حكومة المدينة إلى امتلاء 26 مستشفى من بين 64 مستشفى عام مخصصة لاستقبال مرضى كوفيد-19 في العاصمة بشكل كامل.

وعلقت لافتة على سياج مستشفى عام في حي إزتابالابا الفقير بالمدينة، تقول إنه لم تعد لديه أسرة أخرى لاستقبال مرضى جدد بفيروس كورونا، وأضافت "شكرا لتفهكم".

ووضعت السبت براميل لمنع الدخول من البوابات التي كان يدخل منها المسعفون حاملين المرضى.

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وأظهرت البيانات امتلاء 16 عيادة عامة بشكل شبه كامل، في حين يوجد مكان في 22 عيادة أخرى.

وقالت خمسة مستشفيات خاصة في العاصمة اتصلت بها "رويترز" إنها وصلت إلى كامل طاقتها لمعالجة مرضى كورونا.

وأشارت إحصاءات للرابطة الوطنية للمستشفيات الخاصة، إلى أن الأسرة ووحدات الرعاية المركزة المزودة بأجهزة تنفس صناعي لعلاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة في خمس ولايات والعاصمة وصلت بالفعل للحد الأقصى.

وقالت الحكومة إن مطلع هذا الأسبوع قد يمثل ذروة الإصابات في المنطقة كثيفة السكان في العاصمة والمناطق الواقعة حولها، حيث يعيش أكثر من 20 مليون نسمة، وحيث تم توثيق معظم حالات الإصابة المؤكدة.

وأكد مسؤولو الصحة العامة تسجيل ما لا يقل عن 31522 حالة إصابة و3160 حالة وفاة حتى الآن.

المصدر: "رويترز"