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إيلون موسك يشتم وزيرا سابقا وعالما أمريكيا

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إيلون موسك يشتم وزيرا سابقا وعالما أمريكيا
AFP Chris Carlson
رجل الأعمال والمتمول الكبير إيلون موسك
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شتم رجل الأعمال الأمريكي الكبير، إيلون موسك، وزير العمل الأسبق في البلاد، روبرت رايش، ردا على انتقاد الأخير له استعجاله باستئناف أعماله في ظل تفشي وباء كورونا.

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وجاءت شتيمة موسك للوزير الأسبق ردا على كتابة الأخير في حسابه على "تويتر": "إيلون موسك يهدد الناس بحرمانهم من العمل، إذا لم يسمح له بالمخاطرة في صحتهم".

وتابع: "الرأسمالية في أسوأ صورها".

وموسك المعروف عالميا بمشاريع أعماله الابتكارية مثل صناعة السيارات الكهربائية وغزو الفضاء، وصف الوزير رايش بـ"الأبله".

وكشف النقاب قبل أيام أن شركة "تسلا" العملاقة التي تعود غالبية أسهمها لرجل الأعمال موسك، ستنقل مقرها ومشاريعها الإضافية من كاليفورنيا إلى ولاية أمريكية أخرى بسبب حظر السلطات المحلية استئناف العمل عامة وإنتاج السيارات الكهربائية التي تقوم الشركة بتطويرها، وذلك خوفا من زيادة انتشار الفيروس التاجي الذي يتفشى في الولايات المتحدة أكثر من أي بلد آخر في العالم.

وفي أواخر مارس الماضي، طالب موسك برفع سريع للتدابير التقييدية التي تم فرضها في الولايات المتحدة بسبب جائحة COVID-19.

والوزير الأسبق روبرت برنارد رايش، اقتصادي أمريكي معروف، وأستاذ ومؤلف ومعلق سياسي شهير. وخدم في الإدارات الرئاسية أثناء عهود تولي الرؤساء جيرالد فورد وجيمي كارتر وبيل كلينتون، وشغل منصب وزير العمل من 1993 إلى 1997.

المصدر"نوفوستي"

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