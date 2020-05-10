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"الجنائية الدولية": التحقيق بشأن فلسطين لن يتأثر بحملات التشويه الإسرائيلية

أخبار العالم

Reuters Peter Dejong
المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا
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أكدت المحكمة الجنائية الدولية "أن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين".

وأوضحت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا في بيان نشرته عبر "تويتر"، أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدة أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، متمسكة بنظام روما الأساسي.

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وكانت بنسودا قد طالبت المحكمة الدولية الأسبوع الماضي، بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.

وسبق للمدعية العامة للجنائية الدولية أن دعت في يناير الماضي، الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى جانب الدول الأخرى والضحايا إلى إبداء رأيهم في سلطة المحكمة بفتح تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.

المصدر:i24News

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