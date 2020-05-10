مادورو يعلن اعتقال ثلاثة مشاركين آخرين في محاولة "غزو" فنزويلا
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الهيئات الأمنية في بلاده اعتقلت ثلاثة مرتزقة آخرين خلال محاولتهم التسلل إلى داخل أراضي الدولة.
وأضاف مادورو، عبر شاشة التلفزيون الحكومي يوم السبت: "يجب أن أبلغكم أننا أسرنا اليوم، ثلاثة مرتزقة آخرين. وما زلنا نبحث ونعتقل كل من باع وطنه".
وكانت فنزويلا أعلنت في يوم 3 مايو، أنها أحبطت محاولة توغل عن طريق البحر لـ"مرتزقة إرهابيين" حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة قادمين من كولومبيا المجاورة.
وقال وزير الداخلية، نيستور ريفيرول، في كلمة بثها التلفزيون حينها: "حاولت مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا، اليوم 3 مايو، تنفيذ عملية غزو عبر البحر بهدف شن هجمات إرهابية في البلاد واغتيال زعماء حكومة فنزويلا... وتنفيذ انقلاب على السلطة".
المصدر: تاس