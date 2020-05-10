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مادورو يعلن اعتقال ثلاثة مشاركين آخرين في محاولة "غزو" فنزويلا

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مادورو يعلن اعتقال ثلاثة مشاركين آخرين في محاولة
Reuters
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الهيئات الأمنية في بلاده اعتقلت ثلاثة مرتزقة آخرين خلال محاولتهم التسلل إلى داخل أراضي الدولة.

وأضاف مادورو، عبر شاشة التلفزيون الحكومي يوم السبت: "يجب أن أبلغكم أننا أسرنا اليوم، ثلاثة مرتزقة آخرين. وما زلنا نبحث ونعتقل كل من باع وطنه".

وكانت فنزويلا أعلنت في يوم 3 مايو، أنها أحبطت محاولة توغل عن طريق البحر لـ"مرتزقة إرهابيين" حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة قادمين من كولومبيا المجاورة.

وقال وزير الداخلية، نيستور ريفيرول، في كلمة بثها التلفزيون حينها: "حاولت مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا، اليوم 3 مايو، تنفيذ عملية غزو عبر البحر بهدف شن هجمات إرهابية في البلاد واغتيال زعماء حكومة فنزويلا... وتنفيذ انقلاب على السلطة".

المصدر: تاس

 

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