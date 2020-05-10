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الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون وفيات

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الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون وفيات
Reuters
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أظهرت بيانات الصحة الصينية الأحد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في التاسع من مايو في أعلى عدد منذ 28 أبريل نيسان وبزيادة عن حالة واحدة سُجلت قبل يوم واحد.

وأوضحت اللجنة أن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الحالات الـ12 الأخرى منقولة محليا من بينها 11 حالة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين .

وقالت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة دون أعراض وهو أعلى عدد منذ أول مايو أيار وبزيادة عن 15 حالة سُجلت قبل يوم. وأضافت أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة.

وأشارت اللجنة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو أيار بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.

المصدر: رويترز

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