رئيس مركز السيطرة على الأمراض يخضع للحجر لمخالطته مصابا بكورونا في البيت الأبيض

قال المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة لـ "سي إن إن" إن رئيس المركز، روبرت ريدفيلد، يخضع للحجر لمخالطته شخصا مصابا بكورونا في البيت الأبيض.

وإثر إصابة موظفين بفيروس كورونا داخل مقر الإدارة الأمريكية، تم تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره هناك.

يذكر أن الفحص الطبي أثبت إصابة المستشارة الصحفية لمايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، وهي أيضا زوجة أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وأثار خبر إصابة المستشارة كاتي ميلر القلق من انتشار محتمل للفيروس في أضيق دائرة بالبيت الأبيض.

وكشف ترامب عن إصابة ميلر زوجة مستشاره للهجرة ستيفن ميلر بالمرض خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة مع الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، بعد يوم من اكتشاف أن معاونا شخصيا لترامب أثبت الفحص إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان البيت الأبيض عن تشخيص إصابة أحد عناصر قوة النخبة العسكرية المرتبطة بالبيت الأبيض بفيروس كورونا أيضا.

المصدر: سي إن إن + وكالات