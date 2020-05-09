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تقرير من هونغ كونغ: الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران بعدما تجاوزت محنة كورونا

أخبار العالم

تقرير من هونغ كونغ: الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران بعدما تجاوزت محنة كورونا
Reuters
مدينة ووهان خلال فترة تفشي فيروس كورونا
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كشفت جامعة هونغ كونغ في تقرير لها اليوم السبت، أن الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران، بعدما تمكنت من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.

وقال التقرير، إن هذا الوباء الجديد يصيب كبد الإنسان، ويقضي عليه خلال بضعة أيام.

وأوضح أنه على الرغم من وجود المرض في الأساس ويصاب به المواطنون إلا أن المرض بدأ يصبح في غاية الشراسة والسرعة.

وكانت جامعة هونغ كونغ قد حذرت من وجود تحور في مرض الإلتهاب الكبدي، بعد وفاة مواطن ستيني الأسبوع الماضي بالمرض، وأظهرت أبحاث الأطباء علاقة الفئران في المرض وتأثيره المميت على الانسان.

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المصدر: "CHINADAILY"

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