الصين: كورونا أظهر "ثغرات" في نظام الرعاية الصحية الوطني

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن السلطات بصدد إجراء إصلاحات لتعزيز آليات الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، بعد أن كشفت أزمة فيروس كورونا عن "ثغرات" في نظام الرعاية الصحية.

وأقر لي بين، نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة، بأن نظام الرعاية الصحية لم يكن مستعدا بشكل مناسب، ما عطل الاستجابة للوباء.

وقال: "كان تفشي فيروس كورونا المستجد اختبارا كبيرا كشف أن الصين لا يزال لديها ثغرات في النظام الأساسي للوقاية من الأوبئة ومكافحتها وفي أجهزة الرعاية الصحية وسواها من سبل الرد على الطوارئ".

وأضاف أن السلطة الصحية لبلاده ستقوم ببناء "جهاز قيادة مركزي موحد وفاعل" يتيح الاستجابة بشكل أسرع وأكثر فعالية لأي أزمة صحة عامة في المستقبل.

وأكد لي أن المسؤولين يبحثون كيفية تحديث نظام مكافحة الأمراض والوقاية منها باستخدام بيانات ضخمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا أخرى من شأنها المساعدة في التنبؤ بتفشي الأوبئة بدقة أكبر وتعزيز الجاهزية لها.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الصين اتهامات بالتقليل من خطورة الفيروس وإخفاء معلومات هامة حول العدوى عند ظهورها في البلاد.

المصدر: أ ف ب