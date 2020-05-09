إقبال على الدراجات الهوائية في باريس قبل الخروج من العزل

تشهد متاجر الدراجات الهوائية في باريس، تزايدا كبيرا في معدلات مبيعاتها في الفترة الأخيرة، وذلك مع اقتراب موعد خروج فرنسا من الحجر الصحي، اعتبارا من 11 مايو الجاري.

ويفسر المراقبون هذا الإقبال، بأن المواطنين يسعون لاستخدام الدرجات الهوائية بهدف تجنب اللجوء إلى وسائل النقل العام، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد رفع القيود.

وتشجع الحكومة الفرنسية على استخدام الدراجات الهوائية، لضمان احترام التباعد الاجتماعي، وتخفيف الضغط على النقل العمومي.

المصدر: فرانس 24