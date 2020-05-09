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ظريف: الإنسانية ستنتصر على كورونا والإرهاب الاقتصادي الأمريكي

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ظريف: الإنسانية ستنتصر على كورونا والإرهاب الاقتصادي الأمريكي
AFP THOMAS KIENZLE
وزير الخارجيةالإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بمناسبة اليوم الوطني لـ"تكريم الخيرين"، أن "الإنسانية سوف تنتصر على كوفيد-19 والإرهاب الاقتصادي الأمريكي".

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر": "اختير اليوم، يوما وطنيا لـ"تكريم الخيرين" في تقويمنا.. القيام بالأعمال الخيرية يعد من التقاليد قديمة العهد للشعب الإيراني.. وجرى تقديم المساعدات في شهر رمضان للمحتاجين بتعاطف وتم توفير الملايين من الكمامات والمطهرات".

وأضاف: "ستنتصر الإنسانية على كوفيد-19، وعلى الإرهاب الاقتصادي الأمريكي".

وصادق المجلس الأعلى الإيراني للثورة الثقافية على اقتراح من وزير التربية والتعليم، لتسمية 15 رمضان، يوما وطنيا لـ"تكريم الخيرين" في التقويم الإيراني الرسمي.

المصدر: "إرنا"

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