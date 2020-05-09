ظريف: الإنسانية ستنتصر على كورونا والإرهاب الاقتصادي الأمريكي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بمناسبة اليوم الوطني لـ"تكريم الخيرين"، أن "الإنسانية سوف تنتصر على كوفيد-19 والإرهاب الاقتصادي الأمريكي".

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر": "اختير اليوم، يوما وطنيا لـ"تكريم الخيرين" في تقويمنا.. القيام بالأعمال الخيرية يعد من التقاليد قديمة العهد للشعب الإيراني.. وجرى تقديم المساعدات في شهر رمضان للمحتاجين بتعاطف وتم توفير الملايين من الكمامات والمطهرات".

Today is "Honoring Philanthropists' Day" in our calendar. Charity is an ancient tradition of the Iranian nation.



Over #Ramadan, poor people aided

with empathy and millions of masks/disinfectants supplied.



Humanity defeats #Covid19 and US #EconomicTerrorism.#InThisTogetherpic.twitter.com/VcpDtqFwIp — Javad Zarif (@JZarif) May 9, 2020

وأضاف: "ستنتصر الإنسانية على كوفيد-19، وعلى الإرهاب الاقتصادي الأمريكي".

وصادق المجلس الأعلى الإيراني للثورة الثقافية على اقتراح من وزير التربية والتعليم، لتسمية 15 رمضان، يوما وطنيا لـ"تكريم الخيرين" في التقويم الإيراني الرسمي.

المصدر: "إرنا"