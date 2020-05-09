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الدفاع الفنزويلية تعلن العثور على زوارق حربية كولومبية

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الدفاع الفنزويلية تعلن العثور على زوارق حربية كولومبية
Reuters Manaure Quintero
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية عن العثور على 3 زوارق حربية متروكة، وعليها شارة القوات المسلحة الكولومبية.

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع اليوم السبت، أن دورية للحرس الوطني الفنزويلي عثرت على زوارق من نوع Boston Wheeler في ولاية بوليفار جنوب شرقي البلاد، وعليها شارة القوات البحرية الكولومبية ورشاشات.

وكانت فنزويلا قد اتهمت كولومبيا والولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة غزو بحري وتدبير انقلاب على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عقب ضبط الجيش الفنزويلي مجموعة من المسلحين، ضمنها اثنان من عناصر شركة أمنية أمريكية خاصة.

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ونفت كولومبيا والولايات المتحدة علاقتهما بمحاولة الانقلاب على مادورو.

المصدر: نوفوستي

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