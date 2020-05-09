الدفاع الفنزويلية تعلن العثور على زوارق حربية كولومبية

أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية عن العثور على 3 زوارق حربية متروكة، وعليها شارة القوات المسلحة الكولومبية.

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع اليوم السبت، أن دورية للحرس الوطني الفنزويلي عثرت على زوارق من نوع Boston Wheeler في ولاية بوليفار جنوب شرقي البلاد، وعليها شارة القوات البحرية الكولومبية ورشاشات.

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FANB incautó tres lanchas de combate con emblemas de la Armada de Colombia, que se encontraban abandonadas en el municipio Cedeño, estado Bolívar.#VenezuelaEjemploMundialpic.twitter.com/CtgQAdgS03 — PSUV (@PartidoPSUV) May 9, 2020

وكانت فنزويلا قد اتهمت كولومبيا والولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة غزو بحري وتدبير انقلاب على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عقب ضبط الجيش الفنزويلي مجموعة من المسلحين، ضمنها اثنان من عناصر شركة أمنية أمريكية خاصة.

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ونفت كولومبيا والولايات المتحدة علاقتهما بمحاولة الانقلاب على مادورو.

المصدر: نوفوستي