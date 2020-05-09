حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل تصل إلى 247 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا اليوم السبت، لتصل حصيلة الضحايا إلى 247 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة كذلك بتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل 27 إصابة أمس الجمعة، ليصل إجمالي المصابين إلى 16454 شخصا.

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وانخفض عدد المصابين من 4962 شخصا إلى 4831 اليوم السبت، 79 منهم في حالة خطيرة و64 على أجهزة التنفس الاصطناعي وبلغ إجمالي عدد المتعافين 11376 شخصا.

وبدأت إسرائيل رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا تدريجيا، حيث تمت إعادة فتح الأسواق والمحلات التجارية يوم الخميس الماضي ومن المتقع عودة عمل رياض الأطفال يوم الأحد.

المصدر: وكالات