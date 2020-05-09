ترودو يحذر من موجة كورونا ثانية بعد إعادة فتح الاقتصاد

حذر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الأقاليم الكندية، من الاستعجال في إعادة فتح اقتصاداتها تحت طائلة اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا، قد "تعيد كندا إلى العزل هذا الصيف".

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وقال ترودو للصحفيين اليوم السبت، إنه يشعر بالقلق إزاء تفشي الفيروس في إقليم كيبيك بؤرة التفشي في البلاد، مضيفا أن أي خطوات تتخذ لإعادة فتح الاقتصاد يجب أن تكون تدريجية.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الصحيين أشاروا إلى استقرار المعدل اليومي للحالات في كثير من الأقاليم، أوضح ترودو أن كندا "لم تصل بعد إلى مرحلة التعافي".

وتابع: "ما زلنا في مرحلة الطوارئ. الأغلبية الساحقة من الكنديين ما زالوا في حاجة لتوخي أقصى درجات الحذر".

وارتفعت حصيلة حالات الوفاة بالفيروس في كندا بنسبة 3.5 في المئة عن اليوم السابق وبلغت 4629 حالة، بينما اقترب عدد حالات الإصابة من 67000 شخص.

ومن إجمالي الوفيات تم تسجيل 60 في المئة في إقليم كيبيك، حيث تم رصد الكثير من حالات المرض في دور رعاية المسنين.

المصدر: "رويترز"