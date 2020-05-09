 
مباشر

فرق الإغاثة الفرنسية تنقذ 16 مهاجرا كانوا متجهين إلى بريطانيا

أخبار العالم

فرق الإغاثة الفرنسية تنقذ 16 مهاجرا كانوا متجهين إلى بريطانيا
AFP Handout / SNSM Dunkerque
قارب مهاجرين في فرنسا -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nu8j

أنقذت فرق الإغاثة البحرية الفرنسية ليل أمس الجمعة زورقا في بحر المانش على متنه 16 مهاجرا، كانوا يسعون لبلوغ بريطانيا.

إقرأ المزيد
لاجئ سوداني يقتل شخصين بسكين ويصيب آخرين وسط بلدة فرنسية
لاجئ سوداني يقتل شخصين بسكين ويصيب آخرين وسط بلدة فرنسية

واستغاث المهاجرون الذين كان من بينهم طفل صغير بفرق الإنقاذ التي حددت موقعهم على بعد 6 كم من سواحل شمال كاليه شمال البلاد، بعد أن تعطل محرك زورقهم حسب المديرية البحرية للمانش وبحر الشمال.

وتولى زورق تابع للدرك البحري إنقاذ المهاجرين ونقلهم سالمين إلى مدينة دنكيرك في شمال فرنسا، وسلموا لاحقا لشرطة الحدود.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا