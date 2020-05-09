مذيع تركي يحتج على "قمع" أردوغان للإعلام

احتج مذيع تركي بلغة الإيماءات على "ملاحقة السلطات التركية وسائل الإعلام التي تنتقد الرئيس رجب أردوغان وحكومة، و"حزب العدالة والتنمية".

وقال موقع صحيفة "زمان" التركية إن المذيع احتج، على "الممارسات التي وضعت تركيا في المرتبة 154 بين 181 دولة في مؤشر حرية الصحافة وتم تصنيفها دولة استبدادية".

ولجأ المذيع جان أتاكلي إلى طريقة مثيرة لإبداء احتجاجه على ممارسات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون وذلك بعدما تم إيقاف برنامجه 5 مرات وفرض غرامات مالية عليه لإزعاجه السلطات.

وفي برنامج "اليوم يبدأ" على قناة "Tele 1" احتج أتاكلي، وخلال قراءته لعناوين الصحف الداعمة للسلطة الحاكمة أعطى إيماءات وإشارات بيده تعني "جميل جدا"، وأبدى تعبيرات وجه تهكمية أثناء تناوله للصحف المعارضة كـ"جمهوريت" و"سوزجو" و"يني شاغ" و"كوركوسوز".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية