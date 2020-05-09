بريطانيا تستقبل 16 طفلا من مخيمات لجوء يونانية

أكدت وزارة الهجرة اليونانية السبت، أن 16 طفلا مهاجرا بدون مرافقين سيصلون إلى بريطانيا يوم الاثنين، بعد إجلائهم عن مخيمات في جزر يونانية تقع في بحر إيجة.

وقالت الوزارة إن 31 مهاجرا آخرين، من المقرر أن يتم لم شملهم بأسرهم في بريطانيا، سيكونوا على متن نفس الطائرة من أثينا إلى لندن.

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وكانت اليونان تعرضت لانتقادات بسبب الاكتظاظ الشديد في بعض مخيمات اللجوء بها.

والشهر الماضي، استقبلت لوكسمبورغ وألمانيا 12 و47 قاصرا بدون مرافقين على التوالي ومن المقرر أن تتجه طائرة أخرى إلى سويسرا على متنها 22 قاصرا الأسبوع المقبل.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي إيواء نحو 1600 قاصر بدون مرافقين من المخيمات المكتظة في الدول الأعضاء.

وحاليا هناك نحو 38 ألف شخص، 98% منهم ذكور، في 5 مخيمات رئيسية لطالبي اللجوء والمهاجرين في الجزر الواقعة شرق بحر إيجة، وهذا العدد أعلى كثيرا من قدرتها الاستيعابية، وقدرت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 36% منهم قصر.

المصدر: وكالات