لندن وبروكسل تستأنفان مفاوضات ما بعد "بريكست"

تستأنف بريطانيا والاتحاد الأوروبي الاثنين، مفاوضاتهما حول العلاقة ما بعد "بريكست" عقب جولتين شهدتا اختلافات عميقة ولم يتحقق خلالهما أي تقدم.

وتنطلق هذه المفاوضات التي تستمر أسبوعين عند الساعة 13.00 ت.غ، بـ"جلسة عامة" عبر الفيديو، بمشاركة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست.

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ويأتي ذلك فيما تتفاوض المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة منذ الثلاثاء حول إبرام اتفاق تبادل حر "طموح".

ويوم الجمعة، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن "علينا الآن إحراز تقدم بناء.. لا زالت المملكة المتحدة مصممة على الوصول إلى اتفاق تبادل حر، على غرار الاتفاقات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول يتقاسم معها نفس وجهات النظر".

من جهته، اعتبر بارنييه أن "المملكة المتحدة لم ترغب في الالتزام بجدية ببعض النقاط الأساسية"، وتكرر هذا النقد الأسبوع الماضي على لسان المفوض الأوروبي لشؤون التجارة فيل هوغان عبر الصحافة الإيرلندية، واعتبر أن الحكومة البريطانية تنوي تحميل "كوفيد-19" التداعيات المرتبطة بـ"بريكست".

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المصدر: أ ف ب