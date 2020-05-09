أردوغان يهنئ بوتين بالذكرى 75 للنصر على النازية

أعلنت الإدارة الرئاسية في تركيا، أن الرئيس رجب طيب أردوغان بعث اليوم برسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين هنأه فيها بالذكرى 75 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

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وقال الرئيس التركي في رسالة التهنئة: "أهنئكم بإخلاص بمناسبة الذكرى 75 للنصر. تمثل هذه الذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، التي جلبت حزنا كبيرا للبشرية كلها وأدت إلى مقتل ملايين المواطنين السوفيت".

وأضاف أردوغان: "تذكرنا هذه الذكرى بمدى أهمية السلام العالمي".

كما أشار إلى أهمية الجهود المشتركة بين البلدين لإحلال السلام وحماية الاستقرار في المنطقة، وأعرب عن تضامنه مع حكومة وشعب روسيا في كفاحهما ضد الفيروس التاجي.

المصدر: "نوفوستي"