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سلوفاكيا.. لا إصابات جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ 10 ‬مارس

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سلوفاكيا.. لا إصابات جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ 10 ‬مارس
Reuters RADOVAN STOKLASA
قصر الرئاسة السلوفاكية في العاصمة براتيسلافا (صورة أرشيفية)
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أظهرت أرقام نشرتها الحكومة في سلوفاكيا اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي للمرة الأولى منذ 10 مارس.

وسجلت تلك الدولة الواقعة في وسط أوروبا وتعدادها 5,5 مليون نسمة حالات إصابة ووفيات أقل من الدول المجاورة لها. وبلغ إجمالي الحالات 1455 والوفيات 26، مع تماثل 919 شخصا للشفاء.

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وأعادت الحكومة الأربعاء فتح جميع المتاجر الواقعة خارج المراكز التجارية، كما أعادت فتح الفنادق والمتاحف والمعارض والأماكن السياحية المكشوفة، وسمحت بالمراسم الدينية وحفلات الزفاف بعدد محدود من المدعوين.

لكن المدارس لا تزال مغلقة، كما أنه من غير المسموح بالسفر إلى خارج البلاد، بينما يتعين على العائدين من الخارج البقاء في مراكز الحجر الصحي الحكومية لمدة 14 يوما.

المصدر: "رويترز"

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