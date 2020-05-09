لوكاشينكو يتحدى كورونا ويقيم عرضا عسكريا في مينسك بمناسبة عيد النصر

شهدت عاصمة بيلاروس، مدينة مينسك اليوم، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وشاركت في المسيرة الراجلة، خلال العرض 19 مجموعة بعدد إجمالي قدره 2846 شخصا، و16 مجموعة ميكانيكية، بما في ذلك 206 قطع من المعدات والآليات، بما فيها 169 قطعة من المعدات الحربية والأسلحة.

ووفقا لوزارة الدفاع البيلاروسية، تميز العرض الحالي بمشاركة نماذج الأسلحة الحديثة والمطورة فقط بما في ذلك العربات المدرعة الخفيفة Lys التابعة لقوات وزارة الداخلية. وشارك في العرض كذلك 27 نموذجا لأحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية التي قدمتها الصناعات العسكرية.

من جانبه، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مبررا إجراء العرض: "لم نكن لنقبل حتى مجرد التفكير بتغيير التقاليد المتبعة. في هذا العالم المضطرب المجنون سيظهر بعض الناس الذين سيوجهون اللوم لنا بسبب مكان وزمان هذه الفعالية المقدسة. لا تستعجلوا في الاستنتاجات وفي إدانتنا، نحن ورثة النصر- في بيلاروس. نحن لم يكن بمقدورنا التصرف بشكل مغاير".

وفي وقت سابق، قرر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عدم إلغاء العرض العسكري هذا العام، على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوصيات منظمة الصحة العالمية بالامتناع عن أي فعاليات جماهيرية، بما في ذلك الأحداث السياسية.

المصدر: وكالات