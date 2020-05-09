نجلة ملكة بريطانيا تشيد بدور الاتحاد السوفيتي في النصر على النازية

أعربت الأميرة آنّا، نجلة ملكة بريطانيا، في يوم النصر عن امتنانها للمحاربين القدامى ولجميع شعوب جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وكتبت الأميرة، في رسالة نشرتها السفارة البريطانية بموسكو اليوم: "نحن نعترف بالتضحيات المذهلة التي قدمتها شعوب الاتحاد السوفييتي السابق ... قلة من الناس نالوا النصر بمثل هذا الثمن الباهظ من المعارك الباسلة والمعاناة الشديدة. إلى جميع ممثلي هذا الجيل البطولي الذين ما زالوا على قيد الحياة، أود أن أقول إن أطفالكم وأحفادكم يشعرون بالفخر والاعتزاز بالدور الذي لعبتموه لتحقيق النصر".

وأضافت الأميرة آنّا: "بينما نجمع نقاط قوتنا للتغلب على التحديات التي تواجهنا، يمكننا أن نجد الإلهام في شجاعة أولئك الذين حافظوا على الثقة في بعضهم البعض والذين كتبوا فصلا هاما في التاريخ الطويل للعلاقات الودية بين شعوب بريطانيا وشعوب الاتحاد السوفيتي السابق".

وذكرت الأميرة أيضا أن استسلام ألمانيا قبل 75 عاما، وضع نهاية للحرب العالمية الثانية في أوروبا. وقالت: "في هذا اليوم التاريخي، أود أن أشيد بالرجال والنساء من هذا الجيل البطولي، من دول مختلفة الذين حاربوا من أجل النصر".

المصدر: نوفوستي