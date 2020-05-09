الصين تجري إصلاحات في نظام الوقاية للثغرات التي كشفها فيروس كورونا

قال مسؤول في قطاع الصحة الصيني، إن السلطات ستجري إصلاحات على نظام الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها لمعالجة مكامن نقاط الضعف التي كشفها تفشي فيروس كورونا.

وذكر لي بين نائب الوزير المسؤول عن اللجنة الوطنية الصينية للصحة في تصريحات للصحفيين، "جائحة فيروس كورونا هذه اختبار كبير لقدرة بلدنا على الإدارة والتحكم وكشفت مكامن الضعف في كيفية معالجتنا لجائحة رئيسية وفي أنظمة الصحة العامة".

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وأضاف المسؤول، أن اللجنة تعتزم إقامة سلسلة "مركزية وفعالة" للقيادة والإصلاح وتحديث نظام الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، كما تعتزم تكثيف البحث فيما يتعلق بالتكنولوجيا الأساسية وتحسين التأمين الصحي وضمان توافر مواد الطوارئ بصورة أكبر.

وتهدف اللجنة أيضا للاستعانة بصورة أكبر بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من أجل تحليل الأمراض وتتبع الفيروس وتوزيع الموارد على نحو أفضل.

وكانت الصين قد واجهت انتقادات داخليا وخارجيا بأنها تباطأت في البداية في التصدي للوباء الذي ظهر لأول مرة على نطاق كبير في مدينة ووهان بوسط البلاد ثم انتشر في العالم.

ولم تشهد الصين أي وفيات جديدة نتيجة فيروس كورونا منذ 24 يوما، إذ يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 82886، وإجمالي الوفيات عند 4633.

المصدر: وكالات