الصين تبدي استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية في مكافحة كورونا

ذكر التلفزيون الصيني نقلا عن رسالة من الرئيس شي جين بينغ إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن بكين مستعدة لتقديم الدعم لبيونغ يانغ "في نطاق قدرتها" على مكافحة فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون اليوم السبت عن شي قوله إنه قلق للغاية جراء الوضع في كوريا الشمالية وصحة شعبها، وإنه مسرور من أن جهودها لاحتواء المرض حققت نتائج إيجابية.

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ولم تبلغ كوريا الشمالية رسميا عن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وسبق أن عززت السلطات إجراءات الفحص على الحدود، وأمرت بإخضاع الأجانب القادمين من أي دولة سجلت إصابات بكورونا، للحجر الصحي لمدة 30 يوما، وقامت بترحيل عشرات الدبلوماسيين في مطلع مارس.

المصدر: "رويترز"