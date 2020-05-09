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الصين تسجل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة دون أعراض

1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا و147 حالة وفاة

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1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا و147 حالة وفاة
Reuters
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 168551 حالة بعد تسجيل 1251 إصابة جديدة.

كما ارتفعت الوفيات إلى 7369، بعد تسجيل 147 حالة جديدة.

وكانت الحكومة المركزية وسلطات الولايات الألمانية قد اتفقت يوم الأربعاء، على تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي حتى 5 يونيو، للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتعتبر ألمانيا سادس أكبر بؤرة للوباء في العالم، لكن نسبة الوفيات فيها منخفضة مقارنة مع معظم الدول المتضررة الأخرى.

المصدر: رويترز

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