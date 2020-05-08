مقتل 6 عسكريين باكستانيين بتفجير عربتهم على الحدود مع إيران

لقي ما لا يقل عن 6 عناصر من حرس الحدود الباكستاني مصرعهم، وأصيب واحد بجروح، جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت عربتهم قرب الحدود مع إيران.

وأفاد المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني اليوم الجمعة بأن الحادث وقع أثناء عودة مجموعة من حرس الحدود إلى نقطتهم من دورية في مقاطعة كيش، على بعد 14 كم عن الحدود مع إيران.

وأشار الجيش إلى أن مركبة حرس الحدود تم تفجيرها عن عبد بواسطة عبوة ناسفة يدوية الصنع، ما أدى إلى مقتل خمسة أفراد وضابط.

المصدر: تاس