ظريف يشكر "الزرادشتية" في الهند على مساعدتهم إيران في مواجهة كورونا

أعرب وزيرالخارحية الإيراني محمد جواد ظريف، عن امتنانه لأبناء طائفة البارسين في الهند على تضامنهم مع إيران في مواجهتها جائحة مرض "كوفيد-19".

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر"، أن البارسين وهم "الزرادشتية الذين هاجر أجدادهم إلى الهند في الأزمنة الغابرة، يظهرون نفس الإخلاص في حبهم لإيران. شكرا على المساعدات التي أرسلوها للإيرانين في مواجهة كوفيد-19".

The Parsis of India—Zoroastrians whose ancestors long ago emigrated to India—have remained ever faithful in their love for Iran. Grateful for their #Covid19 package for Iranians.



We also sent 40,000 advanced Iran-made test kits to #Germany, #Turkey and others.#InThisTogether — Javad Zarif (@JZarif) May 8, 2020

وأضاف الوزير الإيراني: "نحن أيضا أرسلنا 40 ألف حزمة من مستلزمات إجراء فحوص فيروس كورونا إيرانية الصنع، إلى ألمانيا وتركيا ودول أخرى".

المصدر: RT