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جامعة جونز هوبكنز: أكثر من 1600 وفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة في آخر 24 ساعة

حاكم نيوجيرسي: تسجيل 162 وفاة جديدة بكورونا في الولاية

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حاكم نيوجيرسي: تسجيل 162 وفاة جديدة بكورونا في الولاية
Reuters Mike Segar
توزيع مساعدات لمحتاجيها في ولاية نيوجيرسي
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أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية فيل ميرفي عن تسجيل 162 وفاة جديدة بفروس كورونا في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي وفيات نيوجرسي 8952 حالة.

وكشف ميرفي أن عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الولاية ازداد بـ1985 حالة، وسط تباطؤ عام لوتيرة الجائحة، حيث بلغ عدد المصابين بمرض "كويد-19" الذي يسببه الفروس 135454.

كما أشار إلى أن عدد المرضى بـ"كوفيد-19" الذين يتلقون العلاج في المستشفيات تراجع بنحو 1000 منذ يوم الجمعة الماضي إلى 4605 في الوقت الحالي.

المصدر: رويترز

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