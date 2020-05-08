سيئول تعين جنرالا خبيرا بالشأن الكوري الشمالي للدفاع عنها
AP
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تم اختيار اللواء كيم دو غيون المسؤول عن الشؤون الكورية في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، لمنصب قائد الدفاع بالعاصمة بعد ترقيته في الرتبة العسكرية.
ويحل كيم دو غيون البالغ من العمر 54 عاما بدل الجنرال كيم سون هو، وسيبدأ ممارسة مهامه رسميا بدءا من الأسبوع المقبل.
ويشتهر الجنرال كيم دو غيون، بخبرته الواسعة بشكل خاص حول شؤون كوريا الشمالية.
وقاد المفاوضات باسم الجانب الجنوبي في المحادثات العسكرية الكورية الجنوبية الشمالية في 2018 والتي أدت الى مناقشة تدابير وقف التوتر وبناء ثقة متبادلة بين الكوريتين.
المصدر: وكالة يونهاب