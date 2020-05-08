الولايات المتحدة تغير ضوابط دخول الصحفيين الصينيين إلى أراضيها

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الجمعة، عن تغيير ضوابط الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة بالنسبة للصحفيين الصينيين، وإلزامهم بالحصول على تأشيرات دخول لمدة 90 يوما.

إقرأ المزيد

وأشار قرار صدر عن الوزارة إلى أن خطوة تغيير الضوابط اتخذت من أجل تحقيق "مزيد من التكافؤ" بين الولايات المتحدة والصين، "باستثناء منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين".

وأوضحت الوزارة أنه سيتعين على الصحفيين الصينيين الراغبين في دخول أراضي الولايات المتحدة، الحصول على وضع غير مهاجرين من "الصنف الأول"، باعتبارهم عاملين في وسائل إعلام أجنبية، وأن الوزارة تمنح هذا الوضع فقط لمدة تنفيذهم الغاية المسموح بها من زيارتهم إلى الولايات المتحدة، "ما لا ينبغي أن يتجاوز مدة 90 يوما".

وفي 17 أبريل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن سحب اعتماد صحفيي ثلاث صحف أمريكية، هي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال"، وذلك بعد قرار الخارجية الأمريكية تقليص عدد صحفيي وسائل الإعلام الحكومية الصينية العاملين في الولايات لمتحدة.

وقبل ذلك، ألغت الصين اعتماد ثلاثة من صحفيي "وول ستريت جورنال"، إثر نشر هذه الصحيفة عمودا تحت عنوان "الصين مريض آسيا الفعلي"، ووصفت بكين هذا العنوان بـ"العنصري".

المصدر: تاس