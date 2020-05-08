ترامب: لو أردت دخول فنزويلا لما جعلت الأمر سرا

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفيه ضلوع بلاده في أي مؤامرة في فنزويلا، مفنّدا الاتهامات التي توجهها كاراكاس لواشنطن بتورط أميركيين في محاولة للتوغل في فنزيلا واغتيال رئيسها.

وقال ترامب في حديث لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الجمعة: "لو أردت دخول فنزويلا لما جعلت من الأمر سرا".

وأضاف: "لكنت دخلت ولما فعلوا شيئا بهذا الشأن ودون إرسال أي مجموعة صغيرة"، موضحا أنه لو قرر ذلك لأرسل جيشا يغزو فينزويلا.

والاثنين أعلنت السلطات الفنزويلية توقيف 15 شخصا بينهم أميركيان قالت إنهما "عنصرا أمن" تابعان للرئيس الأمريكي.

وتتهم النيابة الفنزويلية هؤلاء بأنهم "مرتزقة جندتهم المعارضة لتدبير محاولة توغل في فنزويلا عن طريق البحر".

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والجمعة قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مؤتمر صحافي إن الأمريكيين اعترفا بأنهما دبرا محاولة التوغل التي أحبطت ليل الأحد.

وجاءت تصريحات مادورو بعيد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستبذل كل ما هو ممكن لإعادة الأمريكيين اللذين كانا في الماضي من عناصر القوات الخاصة الأمريكية.

المصدر: أ ف ب